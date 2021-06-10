Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що наявний підхід до проблеми "Північного потоку-2" може допомогти новій адміністрації США уникнути погіршення відносин з Німеччиною. Щоправда, короткостроково.

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Надалі може бути розбрат

За словами дипломата, довгостроково цей проєкт здатний створити непропорційно великі виклики для стримування агресії Росії.

Мета "Північного потоку-2" якраз і полягає в тому, щоб внести розбрат в трансатлантичну єдність,

– наголосив Кулеба.

За словами міністра, проблему неможливо вирішити, просто закривши на неї очі.

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