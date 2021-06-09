Таку думку висловив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Він пояснив, що Україна повинна бути готовою до атаки Росії.
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"Якщо Путін почне нову фазу війни, то російська армія, озброєна новітньою зброєю, буде знову атакувати Україну, а ми будемо захищатися тим, що маємо в розпорядженні", – зазначив Кулеба.
Це буде нова жахлива реальність, з якою нам доведеться зіткнутися,
– додав він.
Міністр все ж сподівається, що нового нападу Росії на Україну не відбудеться. Однак вдячний партнерам за підтримку. Зокрема, подякував главі МЗС Німеччини Хайко Маасу за те, що Німеччина допомагає у політичному врегулюванні збройного конфлікту на Донбасі.
"Ми сподіваємося, що ці зусилля дозволять нам зупинити війну і деокупувати території політичним шляхом", – підсумував Кулеба.
Ситуація на Донбасі: коротко
- У пресслужбі ООС повідомляли, що бойовики майже кожного дня атакують обстрілами український військових. Наприкінці травня кількість провокацій збільшилась.
- Відомо, що Росія у травня 2021 року завезла нові партії зброї на тимчасово окуповані території.
- Президент України Володимир Зеленський вважає, що до кінця вересня 2021 року Росії може здійснити наступ.