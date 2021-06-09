Таку думку висловив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Він пояснив, що Україна повинна бути готовою до атаки Росії.

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"Якщо Путін почне нову фазу війни, то російська армія, озброєна новітньою зброєю, буде знову атакувати Україну, а ми будемо захищатися тим, що маємо в розпорядженні", – зазначив Кулеба.

Це буде нова жахлива реальність, з якою нам доведеться зіткнутися,

– додав він.

Міністр все ж сподівається, що нового нападу Росії на Україну не відбудеться. Однак вдячний партнерам за підтримку. Зокрема, подякував главі МЗС Німеччини Хайко Маасу за те, що Німеччина допомагає у політичному врегулюванні збройного конфлікту на Донбасі.

"Ми сподіваємося, що ці зусилля дозволять нам зупинити війну і деокупувати території політичним шляхом", – підсумував Кулеба.

Важливо! Маас повідомив про те, що Німеччина не постачатиме зброю Україні. Він пояснив, що це може "поставити хрест" на ефективності нормандського формату.

Ситуація на Донбасі: коротко