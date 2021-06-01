Також окупаційні війська завозили боєприпаси російського виробництва. Доставляли вони їх через неконтрольовані ділянки державного кордону України з території Росії.
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Росія продовжує посилювати бойові можливості на Донбасі
За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія продовжує посилювати бойові можливості з'єднань і частин першого та другого армійських корпусів на тимчасово окупованій території Донбасу.
Крім цього, під керівництвом військових інструкторів з Росії на Донбасі проводилась підготовка найманців для комплектування:
- розвідувально-диверсійних груп;
- снайперських підрозділів;
- саперних підрозділів.
До того ж окупанти здійснювали мінування території, прилеглої до лінії зіткнення. Найманці використовували міни російського виробництва, що заборонені міжнародними конвенціями.
Зокрема, мовиться про зразки боєприпасів, у яких відсутня функція самоліквідації. Це створює додаткову небезпеку для цивільного населення.
Ситуація на фронті: останні новини
- Російські найманці продовжують обстрілювати українських військових. За 31 травня було зафіксовано 10 випадків порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами.
- Ворог здійснив 8 обстрілів по позиціях українських захисників, одне дистанційне мінування та проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
- Біля Авдіївки проросійські бойовики застосували автоматичні станкові гранатомети, неподалік Майорського — ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
- 18 травня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія продовжує утримувати близько 80 тисяч особового складу та значну кількість озброєння і військової техніки біля різних ділянок кордону з Україною.