Також окупаційні війська завозили боєприпаси російського виробництва. Доставляли вони їх через неконтрольовані ділянки державного кордону України з території Росії.

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Росія продовжує посилювати бойові можливості на Донбасі

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія продовжує посилювати бойові можливості з'єднань і частин першого та другого армійських корпусів на тимчасово окупованій території Донбасу.

Крім цього, під керівництвом військових інструкторів з Росії на Донбасі проводилась підготовка найманців для комплектування:

розвідувально-диверсійних груп;

снайперських підрозділів;

саперних підрозділів.

До того ж окупанти здійснювали мінування території, прилеглої до лінії зіткнення. Найманці використовували міни російського виробництва, що заборонені міжнародними конвенціями.

Зокрема, мовиться про зразки боєприпасів, у яких відсутня функція самоліквідації. Це створює додаткову небезпеку для цивільного населення.

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