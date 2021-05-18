Голова Військового комітету НАТО, головний маршал авіації сер Стюарт Піч заявив: він "дуже радий, що сьогодні до нас приєднаються Головнокомандувачі збройних Сил від наших партнерів з розширеними можливостями – з України та Грузії".

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Деталі виступу головнокомандувача ЗСУ

Пресслужба Генерального штабу ЗСУ розповіла, що Хомчак "під час свого виступу поінформував міжнародну спільноту про розвиток безпекового середовища довкола України, обстановку в районі проведення Операції Об'єднаних сил та основні досягнення у реформуванні ЗСУ".

Росія не залишає спроб повернути нашу державу до сфери власного впливу. Втім, кремлівські стратеги гібридних війн не здатні усвідомити, що Україна пройшла точку неповернення і шляху назад вже немає,

– заявив Хомчак.

Військовий зауважив: "у цей період ми опинились, без перебільшення, в унікальній ситуації, коли, у складних безпекових умовах, маємо протидіяти російській збройній агресії проти нашої держави та одночасно проводити реформи ЗСУ".

"Незважаючи на заяву міністра оборони Росії про повернення військ до місць постійної дислокації, Росія продовжує утримувати близько 80 тисяч особового складу та значну кількість озброєння і військової техніки біля різних ділянок кордону з Україною", – заявив Хомчак.

Окрім того, Росія перекинула в Азово-Чорноморський регіон військові катери та кораблі. Хомчак наголосив, що "згадане дозволяє Росії швидко наростити наступальні спроможності угруповань своїх збройних сил для здійснення наступальних дій проти України".

Що ще сказав Хомчак