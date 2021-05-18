Председатель Военного комитета НАТО, главный маршал авиации сэр Стюарт Пич заявил: он "очень рад, что сегодня к нам присоединятся Главнокомандующие Вооруженных Сил от наших партнеров с расширенными возможностями – с Украины и Грузии".

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Детали выступления главнокомандующего ВСУ

Пресс-служба Генерального штаба ВСУ рассказала, что Хомчак "во время своего выступления проинформировал международное сообщество о развитии среды безопасности вокруг Украины, обстановку в районе проведения Операции Объединенных сил и основные достижения в реформировании ВСУ".

Россия не оставляет попыток вернуть наше государство в сферу собственного влияния. Впрочем, кремлевские стратеги гибридных войн не способны осознать, что Украина прошла точку невозврата и пути назад уже нет,

– заявил Хомчак.

Военный отметил: "в этот период мы оказались, без преувеличения, в уникальной ситуации, когда, в сложных условиях безопасности, должны противодействовать российской вооруженной агрессии против нашего государства и одновременно проводить реформы ВСУ".

"Несмотря на заявление министра обороны России о возвращении войск к местам постоянной дислокации, Россия продолжает удерживать около 80 тысяч личного состава и значительное количество вооружения и военной техники у разных участках границы с Украиной", – заявил Хомчак.

Кроме того, Россия перебросила в Азово-Черноморский регион военные катера и корабли. Хомчак подчеркнул, что "упомянутое позволяет России быстро нарастить наступательные способности группировок своих вооруженных сил для осуществления наступательных действий против Украины".

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