Загрозу несуть російські навчання "Захід – 2021. Про це Володимир Зеленський розповів німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

До речі Німеччина й Франція бояться називати Росію стороною конфлікту, – Зеленський

Ймовірна дата нападу

З території Криму з часу оголошення "кінця раптових навчань" пішли приблизно 3, 5 тисячі військових, зазначив президент. Втім, усі інші залишаються на місці – вся техніка на 90% на місці. Окремою загрозою є масштабні військові навчання окупантів, які вони проводитимуть в кінці вересня.

Тому моє бачення, що ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня, скажімо, точно до 12 – 16 вересня. Ми знаємо, що будуть навчання "Захід-2021", вважаю, що до цього періоду ситуація дуже небезпечна,

– розповів Зеленський.

Скільки військових "підігнала" Росія

Зеленський розповів: владі відомо про те, скільки військових Росія "стягнула" у момент ескалації і скільки війська очікували "підкріплення" на окупованих територіях.

Скільки військових було біля України та на окупованих територіях:

30 – 35 тисяч бойовиків на Донбасі;

близько 3 тисяч кадрових російських офіцерів на окупованому Донбасі;

від 50 до 80 тисяч військових вздовж кордонів України та Росії;

у Криму близько 33 – 35 тисяч.

Зеленський розповідає: ескалація знизилася, коли Європа та США почали тиснути на Росію. Міжнародний спільний осуд зміг знизити градус напруги.

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