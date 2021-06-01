Угрозу несут российские учения "Запад – 2021". Об этом Владимир Зеленский рассказал немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Кстати Германия и Франция боятся называть Россию стороной конфликта, – Зеленский
Вероятная дата нападения
С территории Крыма со времени объявления "конца внезапных учений" ушли примерно 3, 5 тысячи военных, отметил президент. Впрочем, все остальные остаются на месте – вся техника на 90% на месте. Отдельной угрозой являются масштабные военные учения оккупантов, которые они будут проводить в конце сентября.
Поэтому мое видение, что эскалация возможна в любой момент до конца сентября, скажем, точно до 12 – 16 сентября. Мы знаем, что будут учения "Запад-2021", считаю, что до этого периода ситуация очень опасная,
– рассказал Зеленский.
Сколько военных "подогнала" Россия
Зеленский рассказал: властям известно о том, сколько военных Россия "стянула" в момент эскалации и сколько войска ожидали "подкрепления" на оккупированных территориях.
Сколько военных было возле Украины и на оккупированных территориях:
- 30 – 35 тысяч боевиков на Донбассе;
- около 3 тысяч кадровых российских офицеров в оккупированном Донбассе;
- от 50 до 80 тысяч военных вдоль границ Украины и России;
- в Крыму около 33 – 35 тысяч.
Зеленский рассказывает: эскалация снизилась, когда Европа и США начали давить на Россию. Международное совместное осуждение смогло снизить градус напряжения.
Что еще Зеленский рассказал о войне на востоке
- Президент обвинил Германию и Францию в чрезмерно осторожной дипломатии относительно войны на Донбассе.
- Владимир Зеленский пообещал не применять 5 статью устава НАТО. В ней говорится о том, что в случае, если член НАТО вступает в войну, его должны поддержать все остальные. Конечно, речь идет о вероятном нападении на Россию.
- Проект "союзных государств России и Беларуси" – является крайне опасным для Украины. Фактическое объединение двух государств интегрирует оборонное сотрудничество и окажет серьезное давление на наше государство.
- Владимир Зеленский считает, что Германия могла бы оказать Украине военную помощь. Впрочем, с 2014 года там отказываются это делать.