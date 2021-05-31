Такое мнение глава государства высказал в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. В то же время он добавил, что канцлер Ангела Меркель много сделала для Украины.

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Хотя украинский президент надеялся на большее" от Меркель в рамках нормандского формата, но все же выразил благодарность "за то, что имеем".

В то же время Зеленский убежден, что и Германия может сделать больше. Якобы сопредседатель партии "Зеленых" Роберт Габек его понял.

Он понимал, что "Северный поток-2" – это лишь оружие, и очень острое. И также понимает, что Украина не имеет флота. Что наши побережья не защищены. Что нам нужно летальное оружие,

– подчеркнул президент.

Отметим, что 24 мая глава государства встретился с Габеком. Общались, в частности, о предвыборной кампании в Германии и рисках реализации "Северного потока-2".

Что еще сказал президент

По словам Зеленского, Германия имеет "замечательные корабли". В то же время там могли бы предоставить Украине и другое военное вооружение – штурмовые винтовки, радиооборудование.

"Мы получили внедорожники Hummer от США, а Германия ведущее государство в производстве бронированных военных машин", – объяснил украинский лидер.

Ранее в партии "Зеленых" призвали Германию разрешить поставки оружия в Украину. Однако там отказались. Якобы поддерживают политическое решение конфликта на Донбассе.