Вопрос газопровода имеет важный аспект в сфере политики безопасности. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
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"Вполне возможно, что после выборов произойдет переосмысление (ситуации по "Северному потоку-2 "– 24 канал)", – сообщил посол.
По его словам, партия "Зеленых" четко дала понять, что она – против газопровода. Пойти на уступки своей позиции партия не сможет, ведь таким способом потеряет свой авторитет.
Противников становится все больше, и для нас "Северный поток-2" еще не закончен,
– заявил посол.
Мельник отметил, что свободные демократы выступают за то, чтобы ввести мораторий на строительство газопровода. В то же время члены ХДС в этом разделились.
Взаимозависимость России, Украины и Германии
Трубопроводы в Украине, как заметил Мельник, создают взаимозависимость между Украиной, Германией и Россией.
"Эта зависимость всегда имела стабилизационный эффект. Ее потеря может значительно увеличить риск нового вмешательства России", – сказал посол.
Что такое "Северный поток-2"?Это трубопровод России, который может поставлять газ в обход Украины. Ранее его строительство временно остановили, но уже через некоторое время снова восстановили. Окончание строительства "Северного потока-2" грозит Украине тем, что наше государство начнет терять ежегодно 1,5 миллиарда долларов.
Позиция Германии по "Северному потоку-2"
- Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с сопредседателем немецкой партии "Союз 90/Зеленые" Робертом Габеком риски от возможной реализации газопровода.
- Лидеры стран согласились, что соответствующий проект не экономический, а геополитический.
- Ангела Меркель заявила, что Германия и в дальнейшем будет обсуждать окончание строительства "Северного потока-2".
- Между тем в Балтийском море продолжают заключать газопровод.