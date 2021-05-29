Питання газопроводу має важливий аспект у сфері політики безпеки. Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

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"Цілком може бути, що після виборів відбудеться переосмислення (ситуації щодо "Північного потоку-2" – 24 канал)", – повідомив посол.

За його словами, партія "Зелених" чітко дала зрозуміти, що вона – проти газопроводу. Піти на поступки своїй позиції партія не зможе, адже таким способом втратить свій авторитет.

Противників стає все більше, і для нас "Північний потік-2" ще не закінчений,

– заявив посол.

Мельник відзначив, що вільні демократи виступають за те, щоб впровадити мораторій на будівництво газопроводу. Водночас члени ХДС щодо цього розділилися.

Взаємозалежність Росії, України і Німеччини

Трубопроводи в Україні, як зауважив Мельник, створюють взаємозалежність між Україною, Німеччиною та Росією.

"Ця залежність завжди мала стабілізаційний ефект. Її втрата може значно збільшити ризик нового втручання Росії", – сказав посол.

Що таке "Північний потік-2"? Це трубопровід Росії, який може постачати газ в обхід України. Раніше його будівництво тимчасово зупинили, але вже через деякий час Це трубопровід Росії, який може постачати газ в обхід України. Раніше його будівництво тимчасово зупинили, але вже через деякий час знову відновили . Закінчення будівництва "Північного потоку-2" загрожує Україні тим, що наша держава почне втрачати щороку 1,5 мільярда доларів

Позиція Німеччини щодо "Північного потоку-2"