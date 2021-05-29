Питання газопроводу має важливий аспект у сфері політики безпеки. Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.
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"Цілком може бути, що після виборів відбудеться переосмислення (ситуації щодо "Північного потоку-2" – 24 канал)", – повідомив посол.
За його словами, партія "Зелених" чітко дала зрозуміти, що вона – проти газопроводу. Піти на поступки своїй позиції партія не зможе, адже таким способом втратить свій авторитет.
Противників стає все більше, і для нас "Північний потік-2" ще не закінчений,
– заявив посол.
Мельник відзначив, що вільні демократи виступають за те, щоб впровадити мораторій на будівництво газопроводу. Водночас члени ХДС щодо цього розділилися.
Взаємозалежність Росії, України і Німеччини
Трубопроводи в Україні, як зауважив Мельник, створюють взаємозалежність між Україною, Німеччиною та Росією.
"Ця залежність завжди мала стабілізаційний ефект. Її втрата може значно збільшити ризик нового втручання Росії", – сказав посол.
Що таке "Північний потік-2"?Це трубопровід Росії, який може постачати газ в обхід України. Раніше його будівництво тимчасово зупинили, але вже через деякий час знову відновили. Закінчення будівництва "Північного потоку-2" загрожує Україні тим, що наша держава почне втрачати щороку 1,5 мільярда доларів.
Позиція Німеччини щодо "Північного потоку-2"
- Президент України Володимир Зеленський обговорив зі співголовою німецької партії "Союз 90/Зелені" Робертом Габеком ризики від ймовірної реалізації газопроводу.
- Лідери країн погодилися, що відповідний проєкт не економічний, а геополітичний.
- Ангела Меркель заявила, що Німеччина і надалі обговорюватиме закінчення будівництва "Північного потоку-2".
- Тим часом у Балтійському морі продовжують укладати газопровід.