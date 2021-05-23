"Фортуна" працює за наявними дозволами, нічого не порушуючи. Річ у тім, що Федеральне морське та гідрографічне агентство у Гамбурзі раніше схвалило продовження роботи.

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Дозвіл на прокладання труб "Північного потоку" є

За словами представника компанії, судно "Фортуна" працює відповідно до наявних дозволів і заяв влади. До того ж саме це судно не входить у свіжий санкційний список США.

Роботи почалися після того, як Федеральне відомство з судноплавства і гідрографії видало негайний дозвіл на будівництво 2-кілометрової ділянки трубопроводу у виключній економічній зоні Німеччини.

Труби дозволяється розміщувати на морському дні, а сам монтаж повинен відбутися пізніше. Згідно з інформацією ЗМІ, робота з російським несучим судном "Академік Черскі" триває також у водах Данії.

Трубопровід "Північний потік-2" з Росії через Балтійське море до Німеччини в основному завершений. Згідно з інформацією, у німецьких водах відсутні 13,9 кілометра однієї нитки трубопроводу та 16,8 кілометра – другої.

Зверніть увагу! Якщо "Північний потік-2" добудують, то Україна щороку втрачатиме щонайменше 1,5 мільярда доларів. Українська сторона вкрай гостро виступає проти добудови "Північного потоку-2", Німеччина ж, навпаки, зацікавлена у відкритті труби і вклала у неї свої гроші.