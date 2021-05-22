Глава Міністерства закордонних справ Кулеба наголосив, що досі залишається шанс, що реалізацію "Північного потоку-2" відкладуть або унеможливлять. Україна вдячна США за усе, що країна зробила заради стримування будівництва газопроводу. Водночас українська сторона стурбована змінами у санкційному режимі.

Актуально Ми повинні зробити так, щоб "Північний потік-2" не був добудований, – Разумков

Кулеба наголосив: це сигнал, що відносини з Німеччиною для Штатів є фундаментально важливими.

"Дуже не хочеться бачити, що відносини з Німеччиною є більш важливими для США, ніж стосунки з іншими відданими друзями і партнерами Штатів у регіоні Центральної Європи. І це не лише Україна, а й Польща, і Словаччина, і низка інших країн", – зауважив політик.

Глава МЗС України нагадав про фундаментальний принцип – не можна зміцнювати відносини з одним другом коштом відносин з іншими друзями. Не варто забувати, що коли провадиться така політика до Німеччини, ще одним її бенефіціаром є Росія.

"Північний потік-2" – це проєкт, який народився з єдиною метою: обійти Україну, позбавити її цього важеля стримування Росії,

– наголосив Кулеба.

За словами посадовця, ці безпекові міркування необхідно враховувати. Кулеба нагадав: у безпековій сфері США є головним партнером України. Ніхто не зацікавлений, щоб Штатам довелося витрачати ще більше ресурсів та сил, якщо Росія почуватиметься розслабленою і побачить можливість для нападу.

Що роблять дипломати для зупинки "Північного потоку-2"

Кулеба розповів, що дипломати активно працюють над тим, щоб зупинити "Північний потік-2". Українська сторона заздалегідь знала про звіт Держдепу і почала працювати з Конгресом.

Водночас глава МЗС України наголосив: офіційна позиція США – незмінна. Країна переконана, що "Північний потік-2" є поганим та непотрібним проєктом. У США досі стверджують, що вони намагаються зупинити газопровід, однак у менш конфліктний спосіб.

Кулеба допускає варіант, що ми усі чогось не знаємо. Можливо, американські дипломати зможуть у гнучкіший спосіб завадити реалізації цього проєкту.

Водночас якщо "Північний потік-2" все-таки добудують, за словами Кулеби, це стане поразкою американської дипломатії.