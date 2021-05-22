Глава Министерства иностранных дел Кулеба подчеркнул, что до сих пор остается шанс, что реализацию "Северного потока-2" отложат или сделают невозможной. Украина благодарна США за все, что страна сделала ради сдерживания строительства газопровода. В то же время украинская сторона обеспокоена изменениями в санкционном режиме.

Актуально Мы должны сделать так, чтобы "Северный поток-2" не был достроен, – Разумков

Кулеба подчеркнул: это сигнал, что отношения с Германией для Штатов фундаментально важные.

"Очень не хочется видеть, что отношения с Германией являются более важными для США, чем отношения с другими преданными друзьями и партнерами Штатов в регионе Центральной Европы. И это не только Украина, но и Польша, и Словакия, и ряд других стран", – отметил политик.

Глава МИД Украины напомнил о фундаментальном принципе – нельзя укреплять отношения с одним другом за счет отношений с другими друзьями. Не стоит забывать, что когда осуществляется такая политика в отношении Германии, еще одним ее бенефициаром является Россия.

"Северный поток-2" – это проект, который родился с единственной целью: обойти Украину, лишить ее этого рычага сдерживания России,

– подчеркнул Кулеба.

По словам чиновника, эти соображения безопасности необходимо учитывать. Кулеба напомнил: в сфере безопасности США – главный партнер Украины. Никто не заинтересован, чтобы Штатам пришлось тратить еще больше ресурсов и сил, если Россия будет чувствовать себя расслабленной и увидит возможность для нападения.

Что делают дипломаты для остановки "Северного потока-2"

Кулеба рассказал, что дипломаты активно работают над тем, чтобы остановить "Северный поток-2". Украинская сторона заранее знала об отчете Госдепа и начала работать с Конгрессом.

В то же время глава МИД Украины подчеркнул: официальная позиция США неизменна. Страна убеждена, что "Северный поток-2" – плохой и ненужный проект. В США до сих пор утверждают, что они пытаются остановить газопровод, однако менее конфликтным способом.

Кулеба допускает вариант, что мы все чего-то не знаем. Возможно, американские дипломаты смогут более гибким способом помешать реализации этого проекта.

В то же время если "Северный поток-2" все-таки достроят, по словам Кулебы, это станет поражением американской дипломатии.