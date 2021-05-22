В ефірі одного з українських телеканалів спікер Разумков розповів, що наразі у країні гостро поставлене питання національної економічної безпеки. Саме тому парламент оперативно проголосував за звернення до Конгресу США з проханням запровадити санкції проти всіх учасників будівництва "Північного потоку-2".

Зауважте США ввели санкції проти компаній і суден з Росії, які пов'язані з "Північним потоком-2"

Разумков наголосив, що завжди варто мати "План Б", а, знаючи наших північних сусідів, ще й "План С".

Але об'єктивно, першочерговим завданням, що стоїть сьогодні перед усіма гілками влади, перед українським політикумом, – зробити так, щоб все-таки "Північний потік-2" не був добудований,

– наголосив спікер.

Зверніть увагу! У Держдепі США заявили, що країна наразі не запроваджуватиме санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2" та її гендиректора Маттіаса Варніга.