За словами Пабрікса, згодом ці ж політики сперечаються про важливі проблеми людства. Окрім того, вони навіть обговорюють тему біженців.

Актуально США ввели санкції проти компаній і суден з Росії, які пов'язані з "Північним потоком-2"

Політика заснована на цінностях. Мені соромно за підхід Німеччини до "Північного потоку-2". Потім ці ж політики сперечаються про біженців та інші "моральні" проблеми і намагаються читати лекції іншим в Європі,

– наголосив Пабрікс.

Зверніть увагу! Тим часом Польща розкритикувала позицію США щодо санкцій проти "Північного потоку-2". Голова Бюро міжнародної політики в Канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський заявив, що реалізація проєкту шкодитиме Європі.