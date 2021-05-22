По словам Пабрикса, со временем эти же политики спорят о важных проблемах человечества. Кроме того, они даже обсуждают тему беженцев.

Актуально США ввели санкции против компаний и судов из России, которые связаны с "Северным потоком-2"

Политика основана на ценностях. Мне стыдно за подход Германии к "Северному потоку-2". Затем эти же политики спорят о беженцах и других "моральных" проблемах и пытаются читать лекции другим в Европе,

– отметил Пабрикс.

Обратите внимание! Между тем Польша раскритиковала позицию США относительно санкцияй против "Северного потока-2". Председатель Бюро международной политики в Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что реализация проекта будет вредить Европе.