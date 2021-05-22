По словам Пабрикса, со временем эти же политики спорят о важных проблемах человечества. Кроме того, они даже обсуждают тему беженцев.
Актуально США ввели санкции против компаний и судов из России, которые связаны с "Северным потоком-2"
Политика основана на ценностях. Мне стыдно за подход Германии к "Северному потоку-2". Затем эти же политики спорят о беженцах и других "моральных" проблемах и пытаются читать лекции другим в Европе,
– отметил Пабрикс.
"Северный поток-2": последние новости
- Госдеп США заявил, что страна не будет вводить санкции против компании-оператора "Северного потока-2" и ее гендиректора Маттиаса Варнига. В то же время Штаты 21 мая ввели санкции против компании и судна, участвующих в строительстве "Северного потока".
- Президент Владимир Зеленский заявил, что одной из главных угроз для Украины на сегодня является вероятность снятия санкций с "Северного потока-2". По словам Зеленского, если это произойдет, это будет "проигрыш личный президента Байдена".
- Между тем Германия разрешила возобновить строительство "Северного потока-2". Такое решение возмутило местных экологов.