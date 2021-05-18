Экологи отметили, что применят все юридические средства, чтобы остановить дальнейшее строительство газопровода. Такое заявление появилось на сайте их организации Deutsche Umwelthilfe (DUH).
Важно "Северный поток-2" не будет для Украины проблемой следующие 5 – 8 лет, – госпожа посол Германии
Заметим, что строительство "Северного потока-2" возобновили по решению Федерального ведомства по судоходству и гидрографии. Его приняли 17 мая.
Решение позволяет проложить еще часть газопровода "Северный поток-2" в водах Германии. Заметим, что это решение касается участка в 2 километра у черты немецких и датских территориальных вод.
Ассоциация охраны окружающей природной среды критикует это решение и объявляет дальнейшие юридические шаги, чтобы восстановить временно останавливающий эффект собственного иска и остановить строительные работы,
– говорится в заявлении экологов.
Неизвестно, поддержит ли иск экологов суд. Ранее Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии отклонило иски экологов против строительства "Северного потока-2" в водах Германии.
Что этому предшествовало
Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe требует от суда Гамбурга отменить решение Федерального морского и Гидрографического агентства. Ранее регулятор выдал разрешение на строительство "Северного потока-2" в водах Германии.
Строительство "Северного потока-2": что нужно знать
- Россия начала строительство "Северного потока-2" для транспортировки природного газа в Европу в обход Украины. В марте Москва утверждала, что "Северный поток-2" завершили строить на 95%.
- Однако процесс несколько затормозился из-за санкций США. В апреле СМИ сообщали, что США подготовили 2 пакета санкций, однако еще не приняли окончательное решение относительно них.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул немецком министру, что США решительно против "Северного потока-2".