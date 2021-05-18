Экологи отметили, что применят все юридические средства, чтобы остановить дальнейшее строительство газопровода. Такое заявление появилось на сайте их организации Deutsche Umwelthilfe (DUH).

Важно "Северный поток-2" не будет для Украины проблемой следующие 5 – 8 лет, – госпожа посол Германии

Заметим, что строительство "Северного потока-2" возобновили по решению Федерального ведомства по судоходству и гидрографии. Его приняли 17 мая.

Решение позволяет проложить еще часть газопровода "Северный поток-2" в водах Германии. Заметим, что это решение касается участка в 2 километра у черты немецких и датских территориальных вод.

Ассоциация охраны окружающей природной среды критикует это решение и объявляет дальнейшие юридические шаги, чтобы восстановить временно останавливающий эффект собственного иска и остановить строительные работы,

– говорится в заявлении экологов.

Неизвестно, поддержит ли иск экологов суд. Ранее Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии отклонило иски экологов против строительства "Северного потока-2" в водах Германии.

Что этому предшествовало

Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe требует от суда Гамбурга отменить решение Федерального морского и Гидрографического агентства. Ранее регулятор выдал разрешение на строительство "Северного потока-2" в водах Германии.

Строительство "Северного потока-2": что нужно знать