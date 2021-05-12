Анка Фельдгузен рассказала, что в Германии ведут дискуссии по "Северному потоку-2", но прежде всего его воспринимают как частный и экономический проект. Госпожа посол Германии в Украине заявила, что в ближайшие 5 – 8 лет существование газопровода для Украины не будет большой проблемой.

В интервью изданию Фельдгузен рассказала, что канцлер Германии Ангела Меркель признала, что в этом проекте существует определенная политическая составляющая.

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Отношение Германии к "Северному потоку – 2"

Однако госпожа посол отметила, что "это частный и экономический проект прежде всего". По ее словам, сейчас сложилась такая ситуация, что Германия и Европа в целом требуют больше газа, поскольку лишаются угольной и атомной энергетики.

Будут гораздо меньшими поставки газа из Норвегии. Наши предприниматели решили, что Германии экономически выгодно иметь еще один газопровод. То есть мотивация понятна,

– пояснила Фельдгузен.

Проблемы Украины из-за газопровода

Госпожа посол напомнила, что Германия помогла Украине в 2019 году с подписанием нового соглашения с "Газпромом".

Поэтому я бы сказала, что в последующие 5 – 8 лет существование "Северного потока-2" для Украины не будет очень большой проблемой,

– отметила Фельдгузен.

Она также добавила, что история с газопроводом будет влиять осенью 2021 года на ход парламентской избирательной кампании в Германии.

К слову, США и европейские партнеры Украины выступают против завершения строительства российского газопровода, по которому хотят транспортировать природный газ в Европу в обход Украины. В частности, в отношении "Северного потока-2" внедряют санкции. В то же время Германия продолжает говорить, что в первую очередь воспринимает проект как экономический.

Обратите внимание! Госсекретарь США Энтони Блинкен недавно в очередной раз крайне негативно высказался относительно российского "Северного потока-2". Он отметил, что этот газопровод несет вред не только для Украины, но и Польши и других государств.