Глава МИД Германии Гайко Маас и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили "Северный поток-2" на полях саммита G7 в Лондоне. Позиции обеих стран по этому вопросу и в дальнейшем расходятся.

Энтони Блинкен в очередной раз решительно подчеркнул, что Штаты выступают против завершения строительства российского газопровода. Со своей стороны Гайко Маас заявил о том, что немецкое правительство поддерживает трубопровод.

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Мы обсудили и "Северный поток-2", еще раз обменявшись известными позиции. Ничего нового,

– сказал журналистам Гайко Маас.

Единство в других вопросах

В то же время немецкий министр добавил, что стороны достигли единства в других вопросах внешней политики.

По его словам, Германия и США выступают "за конкретную политику с целью не создавать новый конфликт Востока и Запада".

В то же время озвучивать понятные предупреждения и последовательно придерживаться своих ценностей – но оставаться всегда готовыми к переговорам,

– подытожил дипломат.

Обратите внимание! В компании Nord Stream 2 заявили, что "Северный поток-2" почти достроили – пока он готов на 95%. Осталось уложить примерно 121 километр газопровода.

Россия строит "Северный поток-2" для того, чтобы транспортировать природный газ в Европу в обход Украины.

В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, которые занимались прокладкой труб для газопровода – строительство остановили. Однако через год его возобновили.

В марте 2021 года сенаторы США отправили письмо президенту Джо Байдену, в котором призвали ввести новые санкции.

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