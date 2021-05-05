Обменялись известными позициями: Германия и США не договорились насчет "Северного потока-2"
Глава МИД Германии Гайко Маас и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили "Северный поток-2" на полях саммита G7 в Лондоне. Позиции обеих стран по этому вопросу и в дальнейшем расходятся.
Источник:DW
Энтони Блинкен в очередной раз решительно подчеркнул, что Штаты выступают против завершения строительства российского газопровода. Со своей стороны Гайко Маас заявил о том, что немецкое правительство поддерживает трубопровод.
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Мы обсудили и "Северный поток-2", еще раз обменявшись известными позиции. Ничего нового,
– сказал журналистам Гайко Маас.
Единство в других вопросах
В то же время немецкий министр добавил, что стороны достигли единства в других вопросах внешней политики.
По его словам, Германия и США выступают "за конкретную политику с целью не создавать новый конфликт Востока и Запада".
В то же время озвучивать понятные предупреждения и последовательно придерживаться своих ценностей – но оставаться всегда готовыми к переговорам,
– подытожил дипломат.
Строительство "Северного потока-2": коротко
- Россия строит "Северный поток-2" для того, чтобы транспортировать природный газ в Европу в обход Украины.
- В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, которые занимались прокладкой труб для газопровода – строительство остановили. Однако через год его возобновили.
- В марте 2021 года сенаторы США отправили письмо президенту Джо Байдену, в котором призвали ввести новые санкции.
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