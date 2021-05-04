Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом и в очередной раз подчеркнул, что официальный Вашингтон выступает против газопровода "Северный поток-2". Кроме того, политики обсудили необходимость поддерживать "трансатлантическое сотрудничество".

Особенно важно сделать это на фоне деятельности России, Китая и Ирана, которая дестабилизирует ситуацию на международной политической арене.

Актуально Будем активно бороться против "Северного потока-2", – Витренко

Госсекретарь (Энтони Блинкен – 24 канал) заявил, что администрация США выступает решительно против газопровода "Северный поток-2",

– говорится в сообщении Госдепа США.

Блинкен и Маас также обсудили ряд других важных тем. В частности:

повестку дня НАТО;

вывод войск из Афганистана;

поддержку Украины перед лицом российской агрессии.