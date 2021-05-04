США решительно выступают против "Северного потока-2", – Блинкен немецкому министру
Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом и в очередной раз подчеркнул, что официальный Вашингтон выступает против газопровода "Северный поток-2". Кроме того, политики обсудили необходимость поддерживать "трансатлантическое сотрудничество".
Источник:The United States Department of State
Особенно важно сделать это на фоне деятельности России, Китая и Ирана, которая дестабилизирует ситуацию на международной политической арене.
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Госсекретарь (Энтони Блинкен – 24 канал) заявил, что администрация США выступает решительно против газопровода "Северный поток-2",
– говорится в сообщении Госдепа США.
Блинкен и Маас также обсудили ряд других важных тем. В частности:
- повестку дня НАТО;
- вывод войск из Афганистана;
- поддержку Украины перед лицом российской агрессии.
"Северный поток-2": последние новости
- Экологи из Немецкого союза охраны природы и биоразнообразия подали иск в административный суд Гамбурга. Причиной стало то, что "Северный поток-2" наносит ущерб морской среде.
- Между тем Россия до сих пор обещает достроить газопровод в 2021 году.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех объединиться против завершения строительства "Северного потока-2". По словам украинского лидера, это вопрос войны, а не бизнеса.
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