Разрушает морскую среду: немецкие экологи заблокировали строительство "Северного потока-2"
Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия выступил против строительства "Северного потока-2". Экологи обратились с иском в административный суд Гамбурга.
Источник:NABU
Это сделали из-за того, что газопровод наносит ущерб морской среде. Об этом заявила пресс-служба NABU.
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В сообщении говорится, что "Северный поток-2" тянется через 4 охраняемых района в Балтийском море. Это плохо влияет на флору и фауну на дне – на площади более 16 футбольных полей.
Ранее Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии уже отклонило иск экологов о строительстве последнего участка газопровода. Там заявили, что строительство происходит на границе птичьего заповедника и не мешает птицам, которые там останавливаются.
Единственный способ ограничить вред Балтийскому морю – это обратиться в суд,
– подчеркнули экологи.
Такой же иск против строительства газопровода подала экологическая организация Deutsche Umwelthilfe. Поскольку обращение направили 2 природоохранные организации, то действие разрешения на строительство "Северного потока-2" остановлено.
Кратко о строительстве "Северного потока-2"
- Чтобы транспортировать природный газ в Европу в обход Украины Россия решила построить "Северный поток-2".
- В 2019 году против компаний, которые укладывали трубы, ввели санкции. Следовательно – временно прекратили строительство газопровода. Несмотря на это, через год работы снова возобновили.
- В России заявили, что газопровод планируют достроить в 2021 году. По словам вице-премьера России Александра Новака, конкретная дата завершения работ пока остается неизвестна.
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