Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия выступил против строительства "Северного потока-2". Экологи обратились с иском в административный суд Гамбурга.

Это сделали из-за того, что газопровод наносит ущерб морской среде. Об этом заявила пресс-служба NABU.

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В сообщении говорится, что "Северный поток-2" тянется через 4 охраняемых района в Балтийском море. Это плохо влияет на флору и фауну на дне – на площади более 16 футбольных полей.

Ранее Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии уже отклонило иск экологов о строительстве последнего участка газопровода. Там заявили, что строительство происходит на границе птичьего заповедника и не мешает птицам, которые там останавливаются.

Единственный способ ограничить вред Балтийскому морю – это обратиться в суд,

– подчеркнули экологи.

Такой же иск против строительства газопровода подала экологическая организация Deutsche Umwelthilfe. Поскольку обращение направили 2 природоохранные организации, то действие разрешения на строительство "Северного потока-2" остановлено.

Отметим! Сейчас газопровод "Северный поток-2" готов на 95%. Осталось достроить примерно 121 километр.

Кратко о строительстве "Северного потока-2"