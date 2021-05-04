Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом та вкотре наголосив, що офіційний Вашингтон виступає проти газопроводу "Північний потік-2". Окрім того, політики обговорили необхідність підтримувати "трансатлантичне співробітництво".

Особливо важливо зробити це на тлі діяльності Росії, Китаю та Ірану, яка дестабілізує ситуацію на міжнародній політичній арені.

Актуально Будемо активно боротися проти "Північного потоку-2", – Вітренко

Держсекретар (Ентоні Блінкен – 24 канал) заявив, що адміністрація США виступає рішуче проти газопроводу "Північний потік-2",

– мовиться у повідомленні Держдепу США.

Блінкен та Маас також обговорили низку інших важливих тем. Зокрема:

порядок денний НАТО;

виведення військ з Афганістану;

підтримку України перед обличчям російської агресії.