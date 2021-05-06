Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что газопровод "Северный поток-2" – это продвижение российских интересов в Европе. Как вывод – это угроза для Украины.

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"Северный поток-2" – это плохая идея

Энтони Блинкен напомнил слова президента США Джо Байдена касательно "Северного потока-2". Тот четко заявлял, что газопровод – это плохая идея.

Он продвигает интересы России, подрывает интересы Европы и противоречит тем принципам, которые ЕС установил касательно энергетической безопасности – не быть зависимым от одной страны, в этом случае России,

– сказал Блинкен.

"Северный поток-2" Блинкен назвал губительным не только для Украины, а и для Польши и других европейских государств.

Важно! Накануне глава МИД Германии Гайко Маас и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили "Северный поток-2" на саммите G7 в Лондоне. Позиции обеих стран по этому вопросу и в дальнейшем расходятся: штаты выступают против трубопровода, Германия – вложила в него деньги и поддерживает строительство.

Встреча Путина и Байдена

Госсекретарь США рассказал, что занимается не так личностью лидера Кремля, как агрессивными действиями России. Об этом он заявил в контексте вопроса о перспективах встречи между Джо Байденом и Владимиром Путиным.

Мы сосредоточены не на Владимире Путине или любом другом лице, а на действиях России. Как четко заявил президент Байден, если Россия продолжит действовать агрессивно и необдуманно... тогда мы будем отвечать,

– заявил Блинкен.

Здесь он вспомнил о кибератаке Solar Winds, вмешательстве в выборы в США и аресте Навального.

Блинкен в Украине