Продвигает интересы России, – Блинкен назвал "Северный поток-2" губительным для Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен крайне негативно высказался относительно российского "Северного потока-2". Он отметил, что этот газопровод несет вред не только для Украины, но и для Польши и других государств.
Источник:BBC
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что газопровод "Северный поток-2" – это продвижение российских интересов в Европе. Как вывод – это угроза для Украины.
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"Северный поток-2" – это плохая идея
Энтони Блинкен напомнил слова президента США Джо Байдена касательно "Северного потока-2". Тот четко заявлял, что газопровод – это плохая идея.
Он продвигает интересы России, подрывает интересы Европы и противоречит тем принципам, которые ЕС установил касательно энергетической безопасности – не быть зависимым от одной страны, в этом случае России,
– сказал Блинкен.
"Северный поток-2" Блинкен назвал губительным не только для Украины, а и для Польши и других европейских государств.
Встреча Путина и Байдена
Госсекретарь США рассказал, что занимается не так личностью лидера Кремля, как агрессивными действиями России. Об этом он заявил в контексте вопроса о перспективах встречи между Джо Байденом и Владимиром Путиным.
Мы сосредоточены не на Владимире Путине или любом другом лице, а на действиях России. Как четко заявил президент Байден, если Россия продолжит действовать агрессивно и необдуманно... тогда мы будем отвечать,
– заявил Блинкен.
Здесь он вспомнил о кибератаке Solar Winds, вмешательстве в выборы в США и аресте Навального.
Блинкен в Украине
- Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев 6 мая.
- Это первый визит чиновника в центрально-восточную часть Европы.
- Он уже встретился с министром МИД Украины Дмитрием Кулебой, нардепами.
- К тому же Блинкен принял участие в возложении цветов к Стене памяти павших за Украину.
- После обеда началась официальная встреча Блинкена с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.
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