Просуває інтереси Росії, – Блінкен назвав "Північний потік-2" згубним для України
Держсекретар США Ентоні Блінкен вкотре вкрай негативно висловився щодо російського "Північного потоку-2". Він зазначив, що цей газопровід несе шкоду не лише для України, а й Польщі та інших держав.
Джерело:BBC
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що газопровід "Північний потік-2" – це просування російських інтересів у Європі. Як висновок – це загроза для України.
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"Північний потік-2" – це погана ідея
Ентоні Блінкен нагадав слова президента США Джо Байдена щодо "Північного потоку-2". Той чітко заявляв, що газопровід – це погана ідея.
Він просуває інтереси Росії, підриває інтереси Європи і суперечить тим принципам, які ЄС встановив щодо енергетичної безпеки – не бути залежними від однієї країни, у цьому випадку Росії,
– сказав Блінкен.
"Північний потік-2" Блінкен назвав згубним не лише для України, а Польщі та інших європейських держав.
Зустріч Путіна і Байдена
Держсекретар США розповів, що переймається не так самою особистістю лідера Кремля, як агресивними діями Росії. Про це він заявив у контексті запитання про перспективи зустрічі між Джо Байденом і Володимиром Путіним.
Ми зосереджені не так на Володимирі Путіні чи будь-якій іншій особі, а на діях Росії. Як чітко заявив президент Байден, якщо Росія продовжить діяти агресивно та необдумано… Тоді ми будемо відповідати,
– заявив Блінкен.
Тут він згадав кібератаку Solar Winds, втручанням у вибори в США і арешт Навального.
Блінкен в Україні
- Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва 6 травня.
- Це перший візит чиновника у центрально-східну частину Європи.
- Він вже зустрівся із міністром МЗС України Дмитром Кулебою, нардепами.
- До того ж Блінкен взяв участь у покладанні квітів до Стіни пам'яті полеглих за Україну.
- По обіді почалася офіційна зустріч Блінкена із президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
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