Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що газопровід "Північний потік-2" – це просування російських інтересів у Європі. Як висновок – це загроза для України.

Ентоні Блінкен нагадав слова президента США Джо Байдена щодо "Північного потоку-2". Той чітко заявляв, що газопровід – це погана ідея.

Він просуває інтереси Росії, підриває інтереси Європи і суперечить тим принципам, які ЄС встановив щодо енергетичної безпеки – не бути залежними від однієї країни, у цьому випадку Росії,

– сказав Блінкен.

"Північний потік-2" Блінкен назвав згубним не лише для України, а Польщі та інших європейських держав.