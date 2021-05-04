Колишній голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв розповів, що не хотів би бути звільненим після запуску "Північного потоку-2". Він додав, що як керівник думав про утримання від завершення будівництва "Північного потоку-2".

Коболєва пояснив, що через загрозу завершення будівництва "Північного потоку-2", він розумів необхідність планування діяльності з точки зору фінансової збалансованості "Нафтогазу".

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Коболєв про "Північний потік-2"

Колишній керівник переконаний, що про зупинку "Північного потоку-2" потрібно домовлятися і посилювати санкції.

І це я вважаю більш важливою і вагомою ініціативою, аніж спроби домовитись із "Газпромом" чи Середньою Азією. Так, це важливо, але якщо буде добудований "Північний потік-2", то, я думаю, що домовлятись про транзит непотрібно буде ні з ким,

– розповів Коболєв.

Він додав, що росіяни "просто труби викопають" зі свого боку. Мовляв, вже давно обіцяють. Тільки недобудова "Північного потоку-2" їх стримує. Водночас колишній керівник "Нафтогазу" сказав, що "ми не можемо претендувати на зупинку "Північного потоку-2", якщо створюємо ризики переривання транзиту територією України".

На думку Коболєва, будь-яка загроза переривання транзиту буде найкращим поштовхом для зняття санкцій з "Північного потоку-2". Тому він підкреслив необхідність наявності коштів на рахунку "Нафтогазу".

Також Коболєв додав: "Я краще буду звільнений за те, що робив правильні речі, але зі мною не погодився акціонер, аніж я зроблю неправильно і мене потім будуть звільняти восени, коли буде пуста підземка чи ми провалимо інші важливі проєкти, чи не дай Бог запуститься "Північний потік-2".

Ось я не хотів би тоді бути звільненим. Краще звільнитись зараз. Хоча, знову повторюсь, що не в такий спосіб точно. Це некоректно та незаконно. Але я точно не буду ставити під загрозу ці завдання, тому що комусь так здається,

– сказав Коболєв.

Окрім того, Коболєв вважає позицію щодо "Північного потоку-2" одним з "червоних прапорців", за якими варто слідкувати у роботі нового керівництва.

Зверніть увагу! Новопризначений глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомляв, що Україна продовжуватиме активну боротьбу проти "Північного потоку-2". Оскільки це не лише антиукраїнський, а й антиєвропейський проєкт.

Коротко про "Північний потік-2"