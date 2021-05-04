Бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что не хотел бы быть уволенным после запуска "Северного потока-2". Он добавил, что как руководитель думал об эффективных мерах остановки строительства "Северного потока-2".

Коболева пояснил, что из-за угрозы завершения строительства "Северного потока-2", он понимал необходимость планирования деятельности с точки зрения финансовой сбалансированности "Нафтогаза".

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Коболев о "Северном потоке-2"

Бывший руководитель "Нафтогаза" убежден, что об остановке "Северного потока-2" нужно договариваться и усиливать санкции.

И это я считаю более важной и весомой инициативой, чем попытки договориться с "Газпромом" или Средней Азией. Да, это важно, но если будет достроен "Северный поток-2", то, я думаю, что договариваться о транзите не нужно будет ни с кем,

– рассказал Коболев.

Он добавил, что россияне "просто трубы выкопают" со своей стороны. Мол, уже давно обещают. Только недострой "Северного потока-2" их сдерживает. В то же время бывший руководитель "Нафтогаза" сказал, что "мы не можем претендовать на остановку "Северного потока-2", если создаем риски прерывания транзита по территории Украины".

По мнению Коболева, любая угроза прерывания транзита будет лучшим толчком для снятия санкций с "Северного потока-2". Поэтому он подчеркнул необходимость наличия средств на счете "Нафтогаза".

Также Коболев добавил: "Я лучше буду уволен за то, что делал правильные вещи, но со мной не согласился акционер, чем я сделаю неправильно и меня потом будут увольнять осенью, когда будет пустая подземка или мы провалим другие важные проекты, не дай Бог, запустится "Северный поток-2".

Вот я не хотел бы тогда быть уволенным. Лучше уволиться сейчас. Хотя, опять повторюсь, не таким образом точно. Это некорректно и незаконно. Но я точно не буду ставить под угрозу эти задачи, потому что кому-то так кажется,

– сказал Коболев.

Кроме того, Коболев считает позицию по "Северному потоку-2" одним из "красных флажков", за которым стоит следить в работе нового руководства.

Обратите внимание! Новоназначенный глава "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщал, что Украина будет продолжать активную борьбу против "Северного потока-2". Поскольку это не только антиукраинский, но и антиевропейский проект.

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