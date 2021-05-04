Коболев связывает свое увольнение с 2 миллиардами долларов на счетах "Нафтогаза"
Экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев считает, что его увольнение связано с 2 миллиардами долларов на счету компании. Он отвергает обвинения о том, что якобы создал "дыру" в бюджете "Нафтогаза" на 10 миллиардов.
Источник:Интерфакс-Украина
Коболев подчеркнул, что на момент его увольнения на счету компании было более 2 миллиардов долларов свободных денежных средств. В то же время в подземных хранилищах – 7 миллиардов кубометров природного газа, который принадлежит "Нафтогазу".
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"Финансовым планом, который нам, к сожалению, не утвердили на 2021 год, мы собирались обеспечить следующую зиму, все инвестиции в добычу и передать в дополнение ко всем стандартным налоговым платежам еще 32 миллиарда гривен", – заявил Коболев.
Бывший глава рассказал, что их планом было заместить дивиденды тем или иным платежом в сумме 32 миллиарда гривен.
Это план, который я обсуждал с премьер-министром и президентом, они об этом знают,
– сказал он.
Коболев добавил, что правительство также заблаговременно знало о том, что вместо планируемой прибыли будет убыток, поскольку "Нафтогаз" неоднократно предупреждал о проблеме неплатежей.
Коболев констатировал, что в последнее время у компании был очень тяжелый разговор с Минфином, который обвинял их в сокрытии денег.
Увольнение Коболева: коротко
- Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза" 28 апреля. В тот же день новым главой стал Юрий Витренко.
- Уже 30 апреля члены наблюдательного совета "Нафтогаза" подали в отставку. Их полномочия прекратятся 14 мая.
- Стало известно, что правление "Нафтогаза" также может оставить свои должности, чтобы не работать с Витренко.
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