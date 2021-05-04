Экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев считает, что его увольнение связано с 2 миллиардами долларов на счету компании. Он отвергает обвинения о том, что якобы создал "дыру" в бюджете "Нафтогаза" на 10 миллиардов.

Коболев подчеркнул, что на момент его увольнения на счету компании было более 2 миллиардов долларов свободных денежных средств. В то же время в подземных хранилищах – 7 миллиардов кубометров природного газа, который принадлежит "Нафтогазу".

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"Финансовым планом, который нам, к сожалению, не утвердили на 2021 год, мы собирались обеспечить следующую зиму, все инвестиции в добычу и передать в дополнение ко всем стандартным налоговым платежам еще 32 миллиарда гривен", – заявил Коболев.

Бывший глава рассказал, что их планом было заместить дивиденды тем или иным платежом в сумме 32 миллиарда гривен.

Это план, который я обсуждал с премьер-министром и президентом, они об этом знают,

– сказал он.

Коболев добавил, что правительство также заблаговременно знало о том, что вместо планируемой прибыли будет убыток, поскольку "Нафтогаз" неоднократно предупреждал о проблеме неплатежей.

Коболев констатировал, что в последнее время у компании был очень тяжелый разговор с Минфином, который обвинял их в сокрытии денег.

К слову. Инвестиционный банкир Сергей Фурса также предполагал, что увольнение может быть связано с 2 миллиардами долларов. Также он отметил, что вторая причина – вероятно, требование Кремля.

Увольнение Коболева: коротко