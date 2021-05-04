Андрей Коболев убежден, что "Нафтогаз" не сможет работать без наблюдательного совета. В то же время предприниматель подчеркнул: дело не в составе правительства или конфликте интересов.

По словам Коболева, у "Нафтогаза" есть достаточно широкие полномочия. В то же время правительство, как акционер, не сможет их выполнять.

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Экс-глава "Нафтогаза" подчеркнул, что речь идет о крупных сделках и необходимости согласовывать другие важные решения. Коболев убежден: Кабмин не сможет в нужный срок принимать так много решений.

Просто с учетом количества и сложности этих решений Кабмин будет бессилен это делать. Поэтому без наблюдательного совета компания нормально работать не сможет,

– подчеркнул Коболев.

По мнению предпринимателя, нынешний состав наблюдательного совета не заслужил того, чтобы его меняли. Коболев заявил, что эти люди – компетентные и профессиональные.

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