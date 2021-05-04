"Нафтогаз" не сможет нормально работать без наблюдательного совета, – Коболев
Андрей Коболев убежден, что "Нафтогаз" не сможет работать без наблюдательного совета. В то же время предприниматель подчеркнул: дело не в составе правительства или конфликте интересов.
Источник:Интерфакс-Украина
По словам Коболева, у "Нафтогаза" есть достаточно широкие полномочия. В то же время правительство, как акционер, не сможет их выполнять.
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Экс-глава "Нафтогаза" подчеркнул, что речь идет о крупных сделках и необходимости согласовывать другие важные решения. Коболев убежден: Кабмин не сможет в нужный срок принимать так много решений.
Просто с учетом количества и сложности этих решений Кабмин будет бессилен это делать. Поэтому без наблюдательного совета компания нормально работать не сможет,
– подчеркнул Коболев.
По мнению предпринимателя, нынешний состав наблюдательного совета не заслужил того, чтобы его меняли. Коболев заявил, что эти люди – компетентные и профессиональные.
Изменения в "Нафтогазе": последние новости
- Андрея Коболева Кабмин уволил с должности главы "Нафтогаза" 28 апреля.
- В тот же день новым главой "Нафтогаза" назначили Юрия Витренко.
- Члены наблюдательного совета "Нафтогаза" 30 апреля подали в отставку. Их полномочия прекратятся уже 14 мая.
- В то же время Кабмин призвал наблюдательный совет продолжить работать до избрания нового.
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