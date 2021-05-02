Правительство призвало наблюдательный совет "Нафтогаза" продолжить работать до избрания нового
Кабмин попросил членов наблюдательного совета "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых. В правительстве надеются, что совет согласится.
Источник:Кабмин
В Кабмине отмечают, что это обеспечит качественное и устойчивое управление "Нафтогазом". Заметим, накануне наблюдательный совет госпредприятия объявил, что уходит в отставку.
Важно Наблюдательный совет "Нафтогаза" объявил о своей отставке
Правительство надеялось, что Наблюдательный совет "Нафтогаза", в продолжение лучших практик корпоративного управления, примет позицию относительно дальнейшего выполнения своих обязанностей,
– говорится в сообщении Кабмина.
Добавили, что правительство остается преданным реформе корпоративного управления по стандартам ОЭСР, которая должна улучшить управление государственными предприятиями.
Кадровые изменения в "Нафтогазе": основное
- Кабинет Министров 28 апреля заслушал отчет НАК "Нафтогаз Украины" за 2020 год. Результаты были неутешительными – в течение 2020 года убытки компании составили 19 миллиардов гривен. Прибыль – лишь 2,6 миллиарда гривен.
- Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы компании. Вместо него назначили Юрия Витренко.
- В "Нафтогазе" возмутились такими кадровыми изменениями. В компании убеждены, что правительство вернулось к практике ручного управления госпредприятиями.
- Впоследствии все члены наблюдательного совета "Нафтогаза" 30 апреля подали в отставку. Прекращение полномочий вступит в силу 14 мая.
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