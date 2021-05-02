Кабмин попросил членов наблюдательного совета "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых. В правительстве надеются, что совет согласится.

В Кабмине отмечают, что это обеспечит качественное и устойчивое управление "Нафтогазом". Заметим, накануне наблюдательный совет госпредприятия объявил, что уходит в отставку.

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Правительство надеялось, что Наблюдательный совет "Нафтогаза", в продолжение лучших практик корпоративного управления, примет позицию относительно дальнейшего выполнения своих обязанностей,

– говорится в сообщении Кабмина.

Добавили, что правительство остается преданным реформе корпоративного управления по стандартам ОЭСР, которая должна улучшить управление государственными предприятиями.

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