Уряд закликав наглядову раду "Нафтогазу" продовжити працювати до обрання нової
Кабмін попросив членів нагладової ради "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових. В уряді сподіваються, що рада погодиться.
Джерело:Кабмін
У Кабміні зазначають, що це забезпечить якісне та стале управління "Нафтогазом". Зауважимо, напередодні наглядова рада держпідприємства оголосила, що йде у відставку.
Важливо Наглядова рада "Нафтогазу" оголосила про свою відставку
Уряд сподівався, що Наглядова рада “Нафтогазу”, в продовження кращих практик корпоративного управління, пристане на позицію щодо подальшого виконання своїх обов’язків,
– мовиться у повідомленні Кабміну.
Додали, що уряд залишається відданим реформі корпоративного управління за стандартами ОЕСР, що має покращити управління державними підприємствами.
Кадрові зміни у "Нафтогазі": основне
- Кабінет Міністрів 28 квітня заслухав звіт НАК "Нафтогаз України" за 2020 рік. Результати були невтішні – протягом 2020 року збитки компанії становили 19 мільярдів гривень. Прибуток – лише 2,6 мільярда гривень.
- Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави компанії. Замість нього призначили Юрія Вітренка.
- У "Нафтогазі" обурились такими кадровими змінами. У компанії переконані, що уряд повернувся до практики ручного управління держпідприємствами.
- Згодом усі члени наглядової ради "Нафтогазу" 30 квітня подали у відставку. Припинення повноважень набуде 14 травня.
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