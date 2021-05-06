Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 мая встретился с президентом Владимиром Зеленским. Переговоры политиков пока продолжаются.

Зеленский заявил, что для него и Украины приятно принимать делегацию США. На фоне пандемии вместо пожатия рук политики традиционно поздоровались локтями.

Кстати Взаимодействие Украины и США является вкладом в безопасность мира, – Кулеба о встрече с Блинкеном

Это очень важно, прежде всего для украинского народа, для нашей независимости и суверенитета, который, начиная с 2014 года, США поддерживают, и мы благодарны вам за эту поддержку,

– сказал президент.

После завершения переговоров Зеленский и Блинкен обещают пообщаться с журналистами.

Визит Блинкена в Украину: что известно

Блинкен прибыл в Киев ночью 6 мая. Он уже встретился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Дипломат рассказал, что Украина запросит в США системы ПВО и антиснайперские технологии.

Кроме того, Блинкен вместе с Кулебой и Епифанием возложили цветы к Стене памяти павших за Украину.

Также госсекретарь должен встретиться с премьер-министром Денисом Шмыгалем и другими политиками.

Госсекретарь США обсудит с украинскими коллегами российскую агрессию на Востоке Украины, реформы, сотрудничество в сфере безопасности и обороны и экономическое сотрудничество.

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