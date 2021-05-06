В Киеве началась встреча Блинкена и Зеленского
Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 мая встретился с президентом Владимиром Зеленским. Переговоры политиков пока продолжаются.
Источник:Офис Президента
Зеленский заявил, что для него и Украины приятно принимать делегацию США. На фоне пандемии вместо пожатия рук политики традиционно поздоровались локтями.
Кстати Взаимодействие Украины и США является вкладом в безопасность мира, – Кулеба о встрече с Блинкеном
Это очень важно, прежде всего для украинского народа, для нашей независимости и суверенитета, который, начиная с 2014 года, США поддерживают, и мы благодарны вам за эту поддержку,
– сказал президент.
После завершения переговоров Зеленский и Блинкен обещают пообщаться с журналистами.
Визит Блинкена в Украину: что известно
- Блинкен прибыл в Киев ночью 6 мая. Он уже встретился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Дипломат рассказал, что Украина запросит в США системы ПВО и антиснайперские технологии.
- Кроме того, Блинкен вместе с Кулебой и Епифанием возложили цветы к Стене памяти павших за Украину.
- Также госсекретарь должен встретиться с премьер-министром Денисом Шмыгалем и другими политиками.
- Госсекретарь США обсудит с украинскими коллегами российскую агрессию на Востоке Украины, реформы, сотрудничество в сфере безопасности и обороны и экономическое сотрудничество.
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