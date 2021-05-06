Блинкен с Епифанием и Кулебой возложили цветы к Стене памяти павших за Украину
В Украину прибыл Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и митрополитом Епифанием возложили цветы к Стене памяти павших.
Источник:Укринформ
Так, церемония возложения цветов к Стене памяти павших за Украину состоялась возле Михайловского Златоверхого собора в Киеве. После этого Блинкен и Епифаний посетили собор.
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Перед тем Блинкен провел встречу с Кулебой. Затем украинский дипломат заявил об укреплении взаимодействия Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море.
Политики возложили цветы / Фото Укринформ
Блинкен, Епифаний и Кулеба возле Стены памяти / Фото Укринформ
Визит Блинкена в Киев: что известно
- Блинкен прибыл в Киев в ночь на 6 мая.
- Госсекретарь США далее пообщается с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.
- Госсекретарь США обсудит с украинскими коллегами российскую агрессию на востоке Украины, реформы, сотрудничество в сфере безопасности и обороны и экономическое сотрудничество.
- Кстати, Кулеба отметил, что Украина запросит у США системы ПВО и антиснайперские технологии.
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