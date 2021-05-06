В Украину прибыл Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и митрополитом Епифанием возложили цветы к Стене памяти павших.

Так, церемония возложения цветов к Стене памяти павших за Украину состоялась возле Михайловского Златоверхого собора в Киеве. После этого Блинкен и Епифаний посетили собор.

Кстати Взаимодействие Украины и США является вкладом в безопасность мира, – Кулеба о встрече с Блинкеном

Перед тем Блинкен провел встречу с Кулебой. Затем украинский дипломат заявил об укреплении взаимодействия Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море.



Политики возложили цветы / Фото Укринформ



Блинкен, Епифаний и Кулеба возле Стены памяти / Фото Укринформ

Визит Блинкена в Киев: что известно

Блинкен прибыл в Киев в ночь на 6 мая.

Госсекретарь США далее пообщается с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Госсекретарь США обсудит с украинскими коллегами российскую агрессию на востоке Украины, реформы, сотрудничество в сфере безопасности и обороны и экономическое сотрудничество.

Кстати, Кулеба отметил, что Украина запросит у США системы ПВО и антиснайперские технологии.

Кстати Просили назначить спецпредставителя для Украины, – Арахамия о встрече нардепов с Блинкеном