Народные депутаты 6 мая встретились с Энтони Блинкеном и Викторией Нуланд. Во время разговора все фракции были единодушны в вопросе безопасности.

Детали встречи госсекретаря и нардепов

Блинкен заверил руководителей фракций и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, что США являются стратегическим союзником Украины в сфере безопасности и построении демократических институтов. Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Рекомендуем Взаимодействие Украины и США является вкладом в безопасность мира, – Кулеба о встрече с Блинкеном

На встрече все фракции высказывали единую позицию в вопросах безопасности. Также прозвучала просьба назначить спецпредставителя по Украине и назначить Кристину Квин послом на постоянной основе,

– заявил Арахамия.

Он добавил, что Бликен рассказал чиновникам о том, что на саммите G7 и на встрече стран НАТО, вопрос поддержки Украины был основным.

В ответ Арахамия попросил изучить возможность закрепления этих слов в двустороннем договоре о стратегическом военном сотрудничестве между Украиной и США.

Госсекретарь заверил, что у Украины есть максимальная поддержка со стороны президента США Джо Байдена, Госдепартамента, а также Сената.

На встрече украинская сторона попросила поддержки в получении Плана действий по членству в НАТО и заверила, что Украина будет продолжать реформы.

По словам Арахамии, встреча с американскими представителями прошла успешно.