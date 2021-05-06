Энтони Блинкен рассказал о цели своего визита в Украину. По словам госсекретаря, он хочет подтвердить партнерство между Вашингтоном и Киевом, а также выразить поддержку Украине.

Блинкен на встрече с Кулебой

Госсекретарь заявил, что он рад сейчас находиться в Киеве. Об этом Блинкен сказал в приветственном слове во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, которую транслировал один из украинских телеканалов.

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Блинкен подчеркнул, что в Украине он представляет президента США Джо Байдена.

Мы хотим подтвердить сильное партнерство между нашими странами, а также нашу поддержку суверенитета Украины, территориальной целостности и независимости. Засвидетельствовать нашу преданность работе с вами, пока вы укрепляете свою демократию, строите институты и боретесь с коррупцией,

– заявил госсекретарь.

После встречи Блинкен вместе Кулебой и настоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием подошли к Стене Памяти Героев Украины и почтили их память.

Обратите внимание! Блинкен прибыл в Киев 6 мая. В Украине он встретится с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Заметим, что это первый визит чиновника в центрально-восточную часть Европы.