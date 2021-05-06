Счастлив снова вернуться в Украину, – Блинкен о визите в Киев
Энтони Блинкен рассказал о цели своего визита в Украину. По словам госсекретаря, он хочет подтвердить партнерство между Вашингтоном и Киевом, а также выразить поддержку Украине.
Источник:24 канал
Блинкен на встрече с Кулебой
Госсекретарь заявил, что он рад сейчас находиться в Киеве. Об этом Блинкен сказал в приветственном слове во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, которую транслировал один из украинских телеканалов.
К теме Взаимодействие Украины и США является вкладом в безопасность мира, – Кулеба о встрече с Блинкеном
Блинкен подчеркнул, что в Украине он представляет президента США Джо Байдена.
Мы хотим подтвердить сильное партнерство между нашими странами, а также нашу поддержку суверенитета Украины, территориальной целостности и независимости. Засвидетельствовать нашу преданность работе с вами, пока вы укрепляете свою демократию, строите институты и боретесь с коррупцией,
– заявил госсекретарь.
После встречи Блинкен вместе Кулебой и настоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием подошли к Стене Памяти Героев Украины и почтили их память.
Что известно об украинском происхождении госсекретаря СШАДед Энтони Блинкена – Морис Блинкен – родился в Киеве в 1986 году. Тогда Украина находилась в составе Советского Союза. Известно, что дед госсекретаря эмигрировал в США из-за российских погромов. По данным исследователей, дальние родственники Блинкена проживают в Харькове, Киеве, Одессе и Пирятине.
Источник: "Радио Свобода"
Поделиться новостью