Щасливий знову повернутися в Україну, – Блінкен про візит до Києва
Ентоні Блінкен розповів про мету свого візиту в Україну. За словами держсекретаря, він хоче підтвердити партнерство між Вашингтоном та Києвом, а також висловити підтримку Україні.
Джерело:24 канал
Блінкен на зустрічі з Кулебою
Держсекретар заявив, що він радий зараз перебувати у Києві. Про це Блінкен сказав у вітальному слові під час зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, яке транслював один з українських телеканалів.
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Блінкен наголосив, що в Україні він представляє президента США Джо Байдена.
Ми хочемо підтвердити сильне партнерство між нашими країнами, а також нашу підтримку суверенітету України, територіальної цілісності і незалежності. Засвідчити нашу відданість роботи з вами, поки ви зміцнюєте свою демократію, будуєте інституції та боретеся з корупцією,
– заявив держсекретар.
Після зустрічі Блінкен разом Кулебою і настоятелем ПЦУ митрополитом Єпіфанієм підійшли до стіни пам'яті Героїв України і вшанували їх пам'ять.
Що відомо про українське походження держсекретаря СШАДід Ентоні Блінкена – Моріс Блінкен – народився у Києві 1986 року. Тоді Україна перебувала у складі Радянського Союзу. Відомо, що дід держсекретаря емігрував у США через російські погроми. За даними дослідників, далекі родичі Блінкена проживають у Харкові, Києві, Одесі і Пирятині.
Джерело: "Радіо Свобода"
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