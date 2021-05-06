Ентоні Блінкен розповів про мету свого візиту в Україну. За словами держсекретаря, він хоче підтвердити партнерство між Вашингтоном та Києвом, а також висловити підтримку Україні.

Блінкен на зустрічі з Кулебою

Держсекретар заявив, що він радий зараз перебувати у Києві. Про це Блінкен сказав у вітальному слові під час зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, яке транслював один з українських телеканалів.

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Блінкен наголосив, що в Україні він представляє президента США Джо Байдена.

Ми хочемо підтвердити сильне партнерство між нашими країнами, а також нашу підтримку суверенітету України, територіальної цілісності і незалежності. Засвідчити нашу відданість роботи з вами, поки ви зміцнюєте свою демократію, будуєте інституції та боретеся з корупцією,

– заявив держсекретар.

Після зустрічі Блінкен разом Кулебою і настоятелем ПЦУ митрополитом Єпіфанієм підійшли до стіни пам'яті Героїв України і вшанували їх пам'ять.

Зверніть увагу! Блінкен прибув до Києва 6 травня. В Україні він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Зауважимо, що це перший візит чиновника у центрально-східну частину Європи.