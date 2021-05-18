Екологи наголосили, що застосують всі юридичні засоби, щоб зупинити подальше будівництво газопроводу. Така заява з'явилася на сайті їхньої організації Deutsche Umwelthilfe (DUH).

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Зауважимо, що будівництво "Північного потоку-2" відновили за рішенням Федерального відомства із судноплавства і гідрографії. Його ухвалили 17 травня.

Рішення дозволяє прокласти ще частину газопроводу "Північний потік-2" у водах Німеччини. Зауважимо, що це рішення стосується ділянки у 2 кілометри біля межі німецьких і данських територіальних вод.

Асоціація охорони навколишнього природного середовища критикує це рішення та оголошує подальші юридичні кроки, щоб відновити тимчасово зупиняючий ефект власного позову та зупинити будівельні роботи,

– мовиться у заяві екологів.

Невідомо, чи підтримає позов екологів суд. Раніше Федеральне відомство морського судноплавства і гідрографії відхилило позови екологів проти будівництва "Північного потоку-2" у водах Німеччини.

Що цьому передувало

Німецька природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe вимагає від суду Гамбурга скасувати рішення Федерального морського і Гідрографічного агентства. Раніше регулятор видав дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" у водах Німеччини.

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