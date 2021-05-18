Екологи наголосили, що застосують всі юридичні засоби, щоб зупинити подальше будівництво газопроводу. Така заява з'явилася на сайті їхньої організації Deutsche Umwelthilfe (DUH).
Важливо "Північний потік-2" не буде для України проблемою наступні 5 – 8 років, – пані посол Німеччини
Зауважимо, що будівництво "Північного потоку-2" відновили за рішенням Федерального відомства із судноплавства і гідрографії. Його ухвалили 17 травня.
Рішення дозволяє прокласти ще частину газопроводу "Північний потік-2" у водах Німеччини. Зауважимо, що це рішення стосується ділянки у 2 кілометри біля межі німецьких і данських територіальних вод.
Асоціація охорони навколишнього природного середовища критикує це рішення та оголошує подальші юридичні кроки, щоб відновити тимчасово зупиняючий ефект власного позову та зупинити будівельні роботи,
– мовиться у заяві екологів.
Невідомо, чи підтримає позов екологів суд. Раніше Федеральне відомство морського судноплавства і гідрографії відхилило позови екологів проти будівництва "Північного потоку-2" у водах Німеччини.
Що цьому передувало
Німецька природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe вимагає від суду Гамбурга скасувати рішення Федерального морського і Гідрографічного агентства. Раніше регулятор видав дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" у водах Німеччини.
Будівництво "Північного потоку-2": що треба знати
- Росія почала будівництва "Північного потоку-2" для транспортування природного газу до Європи в обхід України. У березні Москва стверджувала, що "Північний потік-2" завершили будувати на 95%.
- Однак процес дещо загальмувався через санкції США. У квітні ЗМІ повідомляли, що США підготували 2 пакети санкцій, однак ще не ухвалили остаточне рішення стосовно них
- Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив німецькому міністру, що США рішуче виступають проти "Північного потоку-2".