В эфире одного из украинских телеканалов спикер Разумков рассказал, что сейчас в стране остро поставлен вопрос национальной экономической безопасности. Именно поэтому парламент оперативно проголосовал за обращение к Конгрессу США с просьбой ввести санкции против всех участников строительства "Северного потока-2".
Заметьте США ввели санкции против компаний и судов из России, которые связаны с "Северным потоком-2"
Разумков подчеркнул, что всегда стоит иметь "План Б", а, зная наших северных соседей, еще и "План С".
Но объективно, первоочередной задачей, стоящей сегодня перед всеми ветвями власти, перед украинским политикумом, – сделать так, чтобы все-таки "Северный поток-2" не был достроен,
– подчеркнул спикер.
"Северный поток-2": последние новости
- Владимир Зеленский рассказал: сейчас есть угроза, что США могут отменить санкции в отношении "Северного потока-2". Это будет личным проигрышем президента Джо Байдена.
- Позицию Штатов по газопроводу раскритиковали также в Польше. Глава Бюро международной политики в Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что Европа в будущем ощутит на себе негативные последствия реализации "Северного потока-2".
- Между тем вице-премьер Латвии раскритиковал действия Германии из-за "Северного потока-2". Политик сообщил, что ему стыдно за действия страны.