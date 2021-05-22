В эфире одного из украинских телеканалов спикер Разумков рассказал, что сейчас в стране остро поставлен вопрос национальной экономической безопасности. Именно поэтому парламент оперативно проголосовал за обращение к Конгрессу США с просьбой ввести санкции против всех участников строительства "Северного потока-2".

Заметьте США ввели санкции против компаний и судов из России, которые связаны с "Северным потоком-2"

Разумков подчеркнул, что всегда стоит иметь "План Б", а, зная наших северных соседей, еще и "План С".

Но объективно, первоочередной задачей, стоящей сегодня перед всеми ветвями власти, перед украинским политикумом, – сделать так, чтобы все-таки "Северный поток-2" не был достроен,

– подчеркнул спикер.

Обратите внимание! В Госдепе США заявили, что страна пока не будет вводить санкции против компании-оператора "Северного потока-2" и ее гендиректора Маттиаса Варнига.