"Фортуна" работает по имеющимся разрешениям, ничего не нарушая. Дело в том, что Федеральное морское и гидрографическое агентство в Гамбурге ранее одобрило продолжение работы.
Ранее Кулеба рассказал, что дипломаты делают, чтобы остановить "Северный поток-2"
Разрешение на прокладку труб "Северного потока" есть
По словам представителя компании, судно "Фортуна" работает в соответствии с имеющимися разрешениями и заявлениями властей. К тому же именно это судно не входит в свежий санкционный список США.
Работы начались после того, как Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало немедленное разрешение на строительство 2-километрового участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.
Трубы разрешается размещать на морском дне, а сам монтаж должен состояться позже. Согласно информации СМИ, работа с российским несущим судном "Академик Черский" продолжается также в водах Дании.
Трубопровод "Северный поток-2" из России через Балтийское море в Германию в целом завершен. Согласно информации, в немецких водах отсутствуют 13,9 километра одной нитки трубопровода и 16,8 километра – второй.
"Северный поток-2": последние новости
- Из-за санкций США строительство российского газопровода в обход Украины длительное время было замороженным. Однако через год паузы его возобновили. Произошло это, в частности, из-за смягчения санкционного давления.
- В мае 2021 года Госдеп США сообщил, что страна не будет вводить санкции против компании-оператора "Северного потока-2" и ее гендиректора Маттиаса Варнига.
- Тем временем глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что дипломаты продолжают активную работу над тем, чтобы остановить это спорное строительство.
- Украинская сторона заранее знала об отчете Госдепа и начала работать с Конгрессом.
- Через несколько дней после заявления – 21 мая – США ввели санкции против компаний и судов, которые занимаются непосредственно укладкой труб.
- Такое решение якобы отвечает "национальным интересам" государства.