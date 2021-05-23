"Фортуна" работает по имеющимся разрешениям, ничего не нарушая. Дело в том, что Федеральное морское и гидрографическое агентство в Гамбурге ранее одобрило продолжение работы.

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Разрешение на прокладку труб "Северного потока" есть

По словам представителя компании, судно "Фортуна" работает в соответствии с имеющимися разрешениями и заявлениями властей. К тому же именно это судно не входит в свежий санкционный список США.

Работы начались после того, как Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало немедленное разрешение на строительство 2-километрового участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.

Трубы разрешается размещать на морском дне, а сам монтаж должен состояться позже. Согласно информации СМИ, работа с российским несущим судном "Академик Черский" продолжается также в водах Дании.

Трубопровод "Северный поток-2" из России через Балтийское море в Германию в целом завершен. Согласно информации, в немецких водах отсутствуют 13,9 километра одной нитки трубопровода и 16,8 километра – второй.

Обратите внимание! Если "Северный поток-2" достроят, то Украина ежегодно будет терять не менее 1,5 миллиарда долларов. Украинская сторона крайне остро выступает против достройки "Северного потока-2", Германия же наоборот заинтересована в открытии трубы и вложила в нее свои деньги.