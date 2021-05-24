Політики поспілкувались про європейську інтеграції України. Зустріч відбулась у Києві 24 травня.

Зауважте Ймовірне зупинення "Північного потоку-2": у чому небезпека скандального проєкту Кремля

Габек заявив про бажання відвідати Донбас

Зеленський та Габек обговорили передвиборчу кампанію до німецького Бундестагу. Президент заявив, що сподівається на плідну співпрацю з усіма політичними силами Німеччини, зокрема й з партією "Союз 90/Зелені".

Окрім того, сторони обговорили ситуацію на Донбасі. Президент розповів про ризики від скупчення військ Росії на українському кордоні та про кроки України для досягнення миру.

Ба більше, Зеленський привітав рішення Роберта Габека здійснити поїздку на лінію розмежування на сході.

Ви зможете на власні очі побачити реальну картину російської агресії проти України. Сподіваюся, побачене на Донбасі сприятиме посиленню позиції вашої політичної сили на підтримку України,

– заявив Зеленський.

Німецький політик оцінив зусилля України на шляху до ЄС

Володимир Зеленський відзначив важливість надання Німеччиною політичного сигналу щодо європейської перспективи України.

Роберт Габек зазначив, що:

позитивно оцінює зусилля України на шляху євроінтеграції;

його політична сила налаштована на конструктивну взаємодію в цьому напрямку.

Вони обговорили ризики від ймовірної реалізації "Північного потоку-2". Сторони погодилися, що це саме геополітичний, а не економічний проєкт.

Варто відзначити, що вони також проявили зацікавленість у реалізації спільних проєктів на підтримку європейського зеленого курсу в межах енергетичного партнерства між Україною та Німеччиною.

Зверніть увагу! Парламентські вибори у Німеччині мають відбутись у вересні 2021 року. Замість Ангели Меркель ХДС очолив прем'єр-міністр німецької федеральної землі Північний Рейн – Вестфалія Армін Лашет. Станом на 9 травня 2021 року консервативний блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів стрімко втрачає позиції у рейтингу. Лідером залишається партія "Союз-90/Зелені".