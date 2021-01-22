Армін Лашет офіційно очолив ХДС – партію Ангели Меркель
У Німеччині Християнсько-демократичний союз офіційно отримав нового очільника замість Ангели Меркель. На чолі політсили тепер – прем'єр-міністр німецької федеральної землі Північний Рейн – Вестфалія Армін Лашет.
Лашет здобув понад 80% голосів
Раніше делегати ХДС вибирали главу партії онлайн, друге голосування відбулось поштою. Про це повідомило видання Der Tagesspiegel.
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Саме 22 січня оголосили остаточні результати виборів. Кандидатуру Лашета підтримали 83,35% делегатів.
Також на посаду очільника ХДС претендували Фрідріх Мерц, що є главою фракції консерваторів, а також керівник комітету Бундестагу з зовнішньої політики Норберт Реттген.
Хто такий Армін Лашет?Лашету – 59 років. Є главою уряду Північного Рейну – Вестфалії ще з 2017 року. З 2012 року обіймав посаду одного з заступників глави Християнсько-демократичного союзу. Є послідовником курсу Меркель.
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