У Німеччині Християнсько-демократичний союз офіційно отримав нового очільника замість Ангели Меркель. На чолі політсили тепер – прем'єр-міністр німецької федеральної землі Північний Рейн – Вестфалія Армін Лашет.

Лашет здобув понад 80% голосів

Раніше делегати ХДС вибирали главу партії онлайн, друге голосування відбулось поштою. Про це повідомило видання Der Tagesspiegel.

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Саме 22 січня оголосили остаточні результати виборів. Кандидатуру Лашета підтримали 83,35% делегатів.

Також на посаду очільника ХДС претендували Фрідріх Мерц, що є главою фракції консерваторів, а також керівник комітету Бундестагу з зовнішньої політики Норберт Реттген.

Важливо! Саме Лашет поведе партію на вибори у вересні 2021 року. Тому є велика ймовірність, що саме він стане канцлером після Ангели Меркель.