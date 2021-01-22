Армин Лашет официально возглавил ХДС – партию Ангелы Меркель
В Германии Христианско-демократический союз официально получил нового главу вместо Ангелы Меркель. Во главе политсилы теперь – премьер-министр германской федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.
Лашет получил более 80% голосов
Ранее делегаты ХДС выбирали главу партии онлайн, второе голосование состоялось по почте. Об этом сообщило издание Der Tagesspiegel.
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Именно 22 января объявили окончательные результаты выборов. Кандидатуру Лашета поддержали 83,35% делегатов.
Также на пост главы ХДС претендовали Фридрих Мерц, являющийся главой фракции консерваторов, а также руководитель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген.
Кто такой Армин Лашет?
Лашету – 59 лет. Является главой правительства Северного Рейна-Вестфалии еще с 2017 года. С 2012 года занимал должность одного из заместителей главы Христианско-демократического союза. Является последователем курса Меркель.
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