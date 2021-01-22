В Германии Христианско-демократический союз официально получил нового главу вместо Ангелы Меркель. Во главе политсилы теперь – премьер-министр германской федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет.

Лашет получил более 80% голосов

Ранее делегаты ХДС выбирали главу партии онлайн, второе голосование состоялось по почте. Об этом сообщило издание Der Tagesspiegel.

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Именно 22 января объявили окончательные результаты выборов. Кандидатуру Лашета поддержали 83,35% делегатов.

Также на пост главы ХДС претендовали Фридрих Мерц, являющийся главой фракции консерваторов, а также руководитель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген.

Важно! Именно Лашет поведет партию на выборы в сентябре 2021 года. Поэтому есть большая вероятность, что именно он станет канцлером после Ангелы Меркель.