Про це канцлерка Німеччини повідомила після саміту Євросоюзу. Політикиня запевнила, що переговори з Вашингтоном щодо трубопроводу продовжуються.

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Роботи з добудови "Північного потоку-2" тривають

Зазначимо, що у Балтійському морі тривають активні роботи зі спорудження "Північного потоку-2". Участь навіть бере судно-трубоукладач "Фортуна", проти якого раніше ввели санкції США. У Німеччині запевняють, що всі дозволи на роботу є. Та й у новий список каральних обмежень Штатів судно не потрапило.

Зеленський обговорив проєкт з співголовою "Союзу 90/Зелених"

Раніше ризики щодо "Північного потоку-2" президент Володимир Зеленський обговорив з Робертом Габеком – співголовою німецької партії "Союз 90/Зелені". І Зеленський, і Габек погодились, що проєкт – більше політичний, аніж економічний.

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