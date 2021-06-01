Если это произойдет, то все государства-члены должны вступить в конфликт. В то же время Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не применять соответствующий пункт.

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Зеленский: Украина может иметь план "б"

По его словам, такие действия обсудили бы, ведь Украина не хочет войны. Он отметил, что остается вопрос, как выйти из сложной ситуации – вступления Украины в НАТО.

Я могу ответить на этот вопрос для вас. Украина может иметь план "б",

– отметил Зеленский.

Такой план, как рассказал глава государства, заключается в том, что Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки могли бы гарантировать безопасность Украины. В частности после того, как наше государство вернет свои оккупированные территории и восстановит целостность и суверенитет.

По мнению президента Украины, после таких действий у государства не должно быть неопределенных договоренностей, которые легко можно нарушить. В частности так, как это было с Будапештским меморандумом.

Напомним! Ранее Зеленский назвал предательством гарантов в отношении Украины невыполнение Будапештского меморандума. Говорится о международном соглашении между Украиной, США, Россией и Великобританией, согласно которому соответствующие страны-подписанты не должны применять силу, оружие, экономическое давление на территориальную целостность Украины.

"Должны быть серьезные игроки – ЕС и США. Они бы обеспечили Украине будущий особый безопасностный статус", – добавил Зеленский.

Украина на пути в НАТО: коротко