Ведь в саммите примут участие только государства-члены Альянса. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

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По его словам, соответствующее решение приняли из-за того, что саммит будет кратковременным.

В следующий раз у нас, возможно, будет больше времени и мы проведем встречи на высоком уровне с партнерами,

– заявил Столтенберг.

Когда именно такие встречи состоятся – он не сказал. В то же время отметил, что на этот раз формат с партнерами – не предусмотрен.

Политика открытых дверей в НАТО

Столтенберг отметил, что политика открытых дверей в НАТО – это большое достижение, благодаря которому удалось распространить демократию и защитить права людей всей Европы после "холодной войны".

Генсек НАТО отметил, что Альянс продолжает сотрудничество с Грузией и Украиной. Также он дал совет странам-аспирантам: "Сфокусируйтесь на реформах, на усилении вооруженных сил и служб безопасности, поскольку мы считаем, что это лучший способ для евроатлантической интеграции".

Напомним! Саммит Организации Североатлантического договора состоится 14 июня 2021 года.

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