Столтенберг заявил, что Россия оттянула от границ некоторые свои войска. Несмотря на это, десятки тысяч – еще остаются в Украине и вокруг нее.

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"Хотя Россия оттянула часть войск, десятки тысяч остаются в Украине и вокруг нее, а также значительное количество оружия", – подчеркнул генсек НАТО.

Столтенберг: ограничение судоходства – схемы агрессивных действий России

Кроме этого, по его словам, Россия продолжает ограничивать судоходство в Черном море, в том числе вблизи Керченского пролива.

Это часть схемы агрессивных действий, которые вызывают серьезные беспокойства,

– он отметил.

Столтенберг добавил, что Альянс будет оставаться бдительным, продолжать усиливать сдерживание и оборону и поддерживать своих партнеров.

Кстати! Ранее Столтенберг встретился с Эммануэлем Макроном, поговорив об Украине. Он отметил, что агрессия России в отношении Украины является лишь частью тенденции ее агрессивных действий.

Русские войска у границ: коротко