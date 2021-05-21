Генеральный секретарь НАТО Столтенберг подчеркнул, что Россия до сих пор удерживает войска на оккупированных территориях Украины и возле границ с ней.

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Россия все еще удерживает войска в Украине и вокруг нее, этих войск больше, чем во время предыдущей эскалации. Поэтому нам нужно мирное решение. Я приветствовал активную роль Франции в нормандском формате,

– подчеркнул Столтенберг.

По словам политика, НАТО пристально следит за ситуацией в Украине. Столтенберг также обратил внимание, что агрессия России в отношении Украины является лишь частью тенденции ее агрессивных действий.

В то же время политик подчеркнул: НАТО до сих пор придерживается двуединого подхода. Он предусматривает оборону союзников и диалог с Москвой.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Донбассе остается сложной. По словам украинского лидера, в оккупированном Крыму находятся 35 тысяч российских военных, на Донбассе – примерно также 35 тысяч врагов. Кроме того, возле границ с Украиной находятся более 47 тысяч военных страны-агрессора.