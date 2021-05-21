Генеральний секретар НАТО Столтенберг наголосив, що Росія досі утримує війська на окупованих територіях України та поблизу кордонів з нею.

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Росія все ще утримує війська в Україні та навколо неї, цих військ більше, ніж під час попередньої ескалації. Тож нам потрібне мирне рішення. Я привітав активну роль Франції у нормандському форматі,

– наголосив Столтенберг.

За словами політика, НАТО пильно стежить за ситуацією в Україні. Столтенберг також звернув увагу, що агресія Росії щодо України є лише частиною тенденції її агресивних дій.

Водночас політик наголосив: НАТО досі дотримується двоєдиного підходу. Він передбачає оборону союзників та діалог з Москвою.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Донбасі залишається складною. За словами українського лідера, в окупованому Криму перебувають 35 тисяч російських військових, на Донбасі – приблизно також 35 тисяч ворогів. Окрім того, біля кордонів з Україною перебувають понад 47 тисяч військових країни-агресора.