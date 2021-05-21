Міноборони оприлюднило відповідну інформацію 21 травня з посиланням на Головне управління розвідки.
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Росія нарощує боєздатність
Російські війська продовжують нарощувати боєздатність на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.
З 17 травня у з'єднаннях і частинах 1 та 2 армійських корпусів проводяться масштабні командно-штабні навчання,
– заявили у Міноборони.
Контролюють проведення заходів офіцери штабу Південного військового округу збройних сил Росії. Особливу увагу вони приділяють питанням забезпечення підготовки резерву.
Ба більше, бойовики активізували агітацію серед резервістів, щоб завербувати їх служити за контрактом у підрозділах окупантів.
Коротко про ситуацію на Донбасі
- Проросійські бойовики продовжують порушувати режим тиші та обстрілюють українські позиції.
- Попри нібито відведення російських військ, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія досі тримає 80 тисяч військових біля кордону України.
- Після того ОБСЄ повідомили, що бойовики вивели танки з місць зберігання на Донбасі.
- 21 травня бойовики вдруге від початку травня обстріляли житлові райони Мар'їнки.
- Відомо також, що вони створюють нові укріплення на Донбасі та глушать безпілотники ОБСЄ.