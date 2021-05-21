Про ситуацію на Донбасі та чергові порушення військ окупантів йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 20 травня.

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ОБСЄ повідомила про стягування техніки окупантами

Місія зафіксувала такі порушення ліній відведення: 6 танків на полігоні в непідконтрольному Україні районі Донецької області. За лініями відводу, але поза виділених місць зберігання озброєння СММ виявила 3 танки на полігоні в непідконтрольному уряду районі Донецької області,

– йдеться в повідомленні.

В ОБСЄ уточнили, що у цих зонах, відповідно до домовленостей, розміщення важкого озброєння заборонене.

Окрім того, на ділянці розведення біля Станиці Луганської спостерігачі помітили 2 членів збройних формувань недалеко від відремонтованого прольоту моста. Ще 3 бойовиків представники ОБСЄ зафіксували під час патрулювання неподалік ділянки розведення в районі Золотого.

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