О ситуации на Донбассе и очередных нарушениях войск оккупантов говорится в отчете СММ ОБСЕ за 20 мая.

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ОБСЕ сообщила о стягивании техники оккупантами

Миссия зафиксировала такие нарушения линий отвода: 6 танков на полигоне в неподконтрольном Украине районе Донецкой области. По линиям отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ обнаружила 3 танка на полигоне в неподконтрольном правительству районе Донецкой области,

– говорится в сообщении.

В ОБСЕ уточнили, что в этих зонах, согласно договоренностям, размещение тяжелого вооружения запрещено.

Кроме того, на участке разведения возле Станицы Луганской наблюдатели заметили 2 членов вооруженных формирований недалеко от отремонтированного пролета моста. Еще 3 боевиков представители ОБСЕ зафиксировали во время патрулирования неподалеку участка разведения в районе Золотого.

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