О ситуации на Донбассе и очередных нарушениях войск оккупантов говорится в отчете СММ ОБСЕ за 20 мая.
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ОБСЕ сообщила о стягивании техники оккупантами
Миссия зафиксировала такие нарушения линий отвода: 6 танков на полигоне в неподконтрольном Украине районе Донецкой области. По линиям отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ обнаружила 3 танка на полигоне в неподконтрольном правительству районе Донецкой области,
– говорится в сообщении.
В ОБСЕ уточнили, что в этих зонах, согласно договоренностям, размещение тяжелого вооружения запрещено.
Кроме того, на участке разведения возле Станицы Луганской наблюдатели заметили 2 членов вооруженных формирований недалеко от отремонтированного пролета моста. Еще 3 боевиков представители ОБСЕ зафиксировали во время патрулирования неподалеку участка разведения в районе Золотого.
Ситуация на Донбассе: последние новости
- Несмотря на договоренности о перемирии российские наемники регулярно обстреливают украинские позиции на Донбассе.
- За сутки 20 мая войска оккупанта 10 раз открывали огонь. Российские наемники били из минометов 82-го калибра, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. К счастью, потерь среди украинских защитников нет.
- В результате атак врага с начала 2021 года погибли уже 43 военных Вооруженных сил Украины.